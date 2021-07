A polícia japonesa deteve um indivíduo suspeito de violar uma mulher no Estádio Olímpico de Tóquio. A informação foi avançada pelo COI e menciona alguns dados sobre o alegado violador: chama-se Davronbek Rakhmatullaev, é natural do Uzbequistão, estudante universitário, tem 30 anos e trabalha numa cafetaria que fica dentro do perímetro olímpico.



A vítima tem 20 anos e terá conhecido o seu agressor pouco tempo antes do incidente. Também integra o staff de apoio às Olímpíadas.



Tudo terá acontecido no final de um ensaio para a cerimónia de abertura. «O suspeito não tem nenhuma ligação ao Comité Organizador, nem às empresas associadas à organização, mas trabalha para um empregador subcontratado para as áreas operacionais», referiu em comunicado o COI.



A Cerimónia de Abertura está agendada para 23 de julho. A Polícia de Tóquio continuará a investigar o alegado crime, já negado pelo presumível agressor.