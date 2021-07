A portuguesa Yolanda Sequeira qualificou-se, ao início da madrugada desta segunda-feira (manhã no Japão) para os quartos de final da prova de surf dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com uma vitória sobre a francesa Johanne Defay, atual segunda classificada do circuito mundial.

Na terceira ronda do torneio olímpico feminino de surf, a jovem algarvia, de 23 anos, conquistou 10,84 pontos (6,17 e 4,67) no segundo 'heat' da eliminatória, na praia de Tsurigasaki, em Chiba, contra os 9,4 (5,83 e 3,57) de Defay, assegurando, desde já, um diploma olímpico na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos.

Nos quartos de final, Yolanda vai disputar a primeira bateria, diante da sul-africana Bianca Buitendag, na terça-feira, a partir das 09:24 locais (01:24 em Lisboa).

Ainda na madrugada desta segunda-feira, às 02h00 (10h00 da manhã no Japão), Teresa Bonvalot vai disputar a terceira ronda frente à brasileira Silvana Lima, vice-campeã do mundo em 2008 e 2009, de 36 anos, no sexto 'heat' da terceira ronda.