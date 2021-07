O músico e compositor japonês Keigo Oyamada, mais conhecido pelo nome artístico de Cornelius, retirou-se da equipa de criação da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A desistência surge depois de terem recuperado afirmações de Oyamada na década de 1990, na qual o nipónico de 52 anos admitiu que praticou bullying contra crianças deficientes.

Cornelius anunciou então que ia retirar-se do projeto, confessando que se sente culpado há muito tempo e que espera entrar em contacto com as pessoas que intimidou para se desculpar.

A organização do Jogos de Tóquio reconheceu que as atitudes de Oyamada era «inadequadas», mas pediu que ele continuasse na equipa, o que não sucedeu.

Mais crítico foi o governo do Japão. «Intimidação e abuso são atos que não devem acontecer e são totalmente intoleráveis independentemente de a pessoa ser portadora de deficiência ou não», referiu Katsunobu Kato, porta-voz governamental.