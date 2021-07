A americana Sunisa Lee sagrou-se campeã olímpica do all-around feminino. A ginasta de 18 anos terminou a prova com 57,433 pontos, impondo-se à brasileira Rebeca Andrade (57,298 pontos) e à russa Angelina Melnikova (57,199 pontos).

A vitória de Lee mantém o domínio dos Estados Unidos no concurso completo de ginástica, prova que as americanas vencem desde Atenas2004. A campeã em título, Simone Biles, não participou na prova para poder descansar psicologicamente para as finais individuais por aparelho.

An amazing performance from Sunisa Lee to keep the #USA streak going!



After a thrilling women’s all-around #artisticgymnastics final, @sunisalee_ takes #gold#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @gymnastics | @TeamUSA pic.twitter.com/aDEFml8a0o