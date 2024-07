Kahwi Leonard é baixa na seleção de basquetebol dos Estados Unidos da América para os Jogos Olímpicos, anunciou esta quarta-feira a organização norte-americana.

Em comunicado, a USA Basketball informa que a decisão foi tomada em conjunto com os Los Angeles Clippers, equipa do extremo. «Ficou decidido que o melhor é que ele aproveite o resto do verão para se preparar para a próxima temporada», lê-se.

Para o lugar de Leonard foi chamado Derrick White, base de 30 anos que foi um dos destaques da caminhada dos Boston Celtics até ao título da NBA.