A nadadora brasileira Ana Carolina Vieira quebrou o silêncio após ter sido excluída da comitiva olímpica do país, ainda antes da estreia. Neste domingo, usou o Instagram para falar sobre o caso que tem dado que falar, e revelou estar em Portugal.

Ana prometeu defender-se da acusação de má conduta, até ao nível legal. A brasileira foi punida pelo Comité Olímpico do Brasil (COB) após cometer um ato de má conduta durante os Jogos Olímpicos. A situação aconteceu na sexta-feira, dia da cerimónia de abertura do evento.

«Estou a passar aqui para agradecer as mensagens de carinho. Não consegui contactar com ninguém no momento em que saí da sala que me anunciaram que estava fora por má conduta. Graças a Deus, vou provar que não tive má conduta nenhuma. A partir do momento que saí da sala, a minha cara já estava em todas as páginas possíveis. Não consegui ter contacto com ninguém, não consegui ficar sozinha», comentou a atleta, que deu mais detalhes do que aconteceu após a expulsão.

«Tinha uma rapariga acompanhar-me o tempo todo. Pedi para ela me deixar falar com o meu psiquiatra. Saí de lá, deixei os meus materiais, não sabia o que fazer. As minhas coisas estão lá, fui para o aeroporto de shorts e tive que abrir minha mala toda no aeroporto. Estou em Portugal, vou para Recife e depois para São Paulo. Estou desamparada», lamentou.

Em jeito de desabafo, Ana Vieira aproveitou para denunciar publicamente um alegado caso de assédio na seleção, mas não deu detalhes do caso.

«Ela (a funcionária) mandou-me entrar em contacto com os canais do COB. Como vou falar com o COB, sendo que já fiz uma denúncia de assédio e nada foi resolvido dentro da Seleção? Assim, espero que vocês consigam conter-se um pouco porque eu vou falar tudo com os advogados. Prometo dizer tudo, é isso. Estou bem, estou triste, nervosa, mas estou com o coração em paz. Sei quem eu sou, do meu caráter, da minha índole. Espero ainda poder defender a natação brasileira feminina, só peço tempo e um pouco de paciência», finalizou.

Ana Carolina saiu da Vila Olímpica sem autorização ao lado do namorado Gabriel Santos, que também integra a equipa de natação do Brasil. Gabriel Santos foi punido com uma advertência e segue em Paris com a restante da delegação.