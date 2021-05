Os laboratórios da Pfizer e BioNTech anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento com o Comité Olímpico Internacional para o fornecimento de vacina contra a covid-19 aos atletas e membros das delegações participantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que se realizam de 23 de julho a 8 de agosto.

As primeiras entregas aos comités olímpicos de todo o Mundo irão realizar-se no final de maio e a toma da vacina é livre, embora o COI incentive todos os participantes a serem vacinados. «Ao aceitar a vacina [atletas e membros das delegações] podem enviar uma mensagem poderosa, que não é apenas a sua saúde pessoal que está em jogo, mas também a solidariedade e o bem-estar dos outros», referiu Thomas Bach, presidente do COI

Este procedimento será também adotado para os Jogos Paralímpicos, que decorrerão de 24 de agosto a 5 de setembro.

«Essa doação de vacina é mais um instrumento no kit de ferramentas que ajudarão a tornar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 um evento seguro para todos os participantes, ao mesmo tempo em que mostramos a nossa solidariedade ao anfitrião, o Japão», disse o presidente do COI.

O Japão atravessa tempos alarmantes no combate à pandemia e tem várias cidades em estado de emergência para fazer face a aumento do número de casos de covid-19.