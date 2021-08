Prometem ser motivo de conversa as declarações do treinador de Lamont Marcell Jacobs, o novo campeão olímpico dos 100 metros.

«Sei que já recebeu os parabéns de outros campeões olímpicos, que lhe deram as boas-vindas ao clube, por assim dizer. Mas não de Bolt», atirou Paolo Camossi, treinador de Jacobs, em entrevista à Associated Press.

Para Camossi, a atitude de Bolt pode deixar Jacobs desiludido, uma vez que o jamaicano é a sua grande referência.

«O Usain é o ídolo do Marcell. Ele cresceu a ver todas as corridas do Bolt, tem-nas memorizadas», afirmou o treinador do italiano.

No entanto, apesar ser campeão olímpico, Camossi não coloca o seu pupilo ao nível da lenda jamaicana.

«Neste momento não há ninguém que se compare a Bolt. O Marcell fez algo grandioso, mas estes são os primeiros jogos da era pós-Bolt. Apesar disso, o Jacobs ganhou com um grande tempo, o mais rápido de sempre se tirarmos o Usain da equação. É assinalável», concluiu o treinador de 47 anos.