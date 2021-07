Mais uma medalha de ouro para o Japão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, desta vez na ginástica artística, com Daiki Hashimoto a vencer a final do ‘all-around’ masculino. Com apenas 19 anos, o nipónico torna-se no mais jovem ginasta a vencer esta prova.

Hashimoto entrou para o último aparelho na terceira posição do concurso, atrás do chinês Xiao Ruonteng e do russo Nikita Nagornyy. Apesar da desvantagem, uma nota de 14,933 na barra horizontal foi mais do que suficiente para conquistar o ouro, mesmo após um protesto da delegação chinesa.

A vitória de Hashimoto estende o domínio japonês na prova do ‘all-around’ nos Jogos Olímpicos. O jovem de 19 anos sucede a Kohei Uchimura, campeão em Londres2012 e Rio2016 e considerado um dos melhores ginastas de todos os tempos.