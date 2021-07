Fethi Nourine, judoca argelino que boicotou a sua participação nos Jogos Olímpicos para evitar defrontar o israelita Tohar Butbul, continua a dar que falar. À chegada a Argélia, Nourine confessou-se «orgulhoso» com a sua decisão.

«Fiquei chocado quando vi que o sorteio me colocou contra a judoca da 'entidade sionista' (Israel), o que eu não esperava, mas não hesitei em tomar a decisão de me retirar. Tomei a decisão com o meu treinador (Amar Benikhlef) e estou orgulhoso disso», disse Nourine aos meios de comunicação argelinos.

«Estou feliz por ter irritado a 'entidade sionista' e por ter recebido mensagens de apoio do mundo árabe e islâmico. Esta decisão honra-me primeiro e honra a minha família, e também o povo e o Estado argelino, porque o presidente (da Argélia) Abdelmadjid Tebboune disse que não abençoamos a normalização (com Israel) e que apoiamos a causa palestiniana», concluiu.