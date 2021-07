*Por Pedro Falardo

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão aí à porta, com a cerimónia de abertura marcada para dia 23, com quase uma centena de atletas portugueses qualificados, em dezassete modalidades distintas, candidatos a um total de 67 medalhas. Vão ser pouco mais de duas semanas intensas, até 8 de agosto, com dezenas de modalidades dispersas por vinte locais diferentes de competição para acompanhar, muitos delas, pela madrugada dentro, tendo em conta que a diferença horária entre Lisboa e Tóquio é de oito horas.

Estão qualificados um total de 92 atletas portugueses (terceira maior delegação de sempre), 56 homens e 36 mulheres, em modalidades tão distintas como, além do clássico atletismo (vinte atletas qualificados), o Taekwondo, ciclismo, remo, ténis de mesa e equitação, passando por outras mais radicais, como o surf e o skateboarding.

Além das modalidades individuais, Portugal vai estar ainda representado no andebol, naquela que será a primeira presença portuguesa nas modalidades coletivas de pavilhão, depois da participação no torneio de demonstração de hóquei em patins em Barcelona1992.

A diferença horária entre os dois países vai levar a que muitas modalidades se disputem de madrugada, com competições marcadas para a uma, duas, três da manhã, ou mesmo mais tarde (há jogos de ténis marcados para as 6 da manhã de Portugal e provas de ciclismo com início previsto para as 7).

O Maisfutebol proporciona-lhe aqui um primeiro calendário dos atletas portugueses nos Jogos, mas em boa parte dos casos, os horários podem ainda ser revistos. Trata-se apenas de um primeiro esboço de um calendário que, depois, irá ser atualizado dia a dia, à medida que forem decorrendo as competições.

Em cada modalidade, tivemos em conta apenas o primeiro horário disponível, mas os atletas podem até disputar mais de uma eliminatória no mesmo dia. Será, por isso, um calendário em constante atualização, mas fica já aqui uma primeira ideia, para servir, acima de tudo, como referência.

Calendário dos portugueses nos Jogos Olímpicos

24 DE JULHO

02h15 – Taekwondo – Oitavos de final da categoria -58kg masculina – Rui Bragança;*

03h00 – Judo – Categoria -48kg feminina – Catarina Costa;*

03h00 – Ciclismo de estrada – prova masculina de fundo – João Almeida e Nelson Oliveira;

03h20 - Remo - Eliminatórias de Double Scull ligeiro – Pedro Fraga e Afonso Costa;*

06h15 – Ténis de Mesa – Primeira ronda dos torneios de singulares masculino e feminino – Tiago Apolónia, Marcos Freitas, Shao Jieni e Fu Yu;*

09h00 – Equitação – 1º dia de Grand Prémio de Dressage Individual e Coletivo – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres;

11h30 – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino – Portugal vs Egito;

23h00 – Surf – Primeiro heat da prova masculina – Frederico Morais;*

25 DE JULHO

01h00 – Ginástica Artística – Qualificação feminina – Ana Filipa Martins;

01h00 – Skateboarding – Eliminatórias e Final de Street masculino – Gustavo Ribeiro;

02h20 – Surf – Primeiro heat da prova feminina – Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira;*

04h05 - Vela – Regatas de Laser Radial feminino – Carolina João;

03h00 – Judo – Categoria -52kg feminina – Joana Ramos;*

09h00 – Equitação – 2º dia de Grande Prémio de Dressage Individual e Coletivo – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres;

22h30 – Triatlo - Prova Individual masculina – João Pereira e João Pedro Silva;

26 DE JULHO

03h00 – Judo – Categoria -57kg feminina – Telma Monteiro;*

06h35 - Vela – Regatas de Laser Radial feminino – Carolina João;

11h30 – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino – Bahrain vs Portugal;

12h32 – Natação – Eliminatórias dos 1500 metros femininos – Tamila Holub e Diana Durães;*

22h30 – Triatlo - Prova Individual feminina – Melanie Santos;

27 DE JULHO

03h00 – Judo – Categoria -81kg masculina – Anri Egutidze;*

04h05 - Vela – Regatas de Laser Radial feminino – Carolina João;

06h50 – Vela – Regatas de 49er masculino – José Costa e Jorge Lima;

07h00 – Ciclismo cross-country – Prova feminina – Raquel Queirós;

09h30 - Equitação – Grande Prémio Especial de Dressage Coletivo- Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres;

11h28 – Natação – Eliminatórias dos 200 metros mariposa femininos – Ana Monteiro;*

12h37 – Natação – Eliminatórias dos 800 metros livres masculinos – José Paulo Lopes;*

28 DE JULHO

01h25 – Tiro – Dia 1 da qualificação do fosso olímpico masculino – João Paulo Azevedo;

03h00 – Judo – Categoria -70kg feminina – Bárbara Timo;*

03h00 – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino – Suécia vs Portugal;

04h05 – Vela – Regatas de 470 masculino – Pedro Costa e Diogo Costa;

04h05 – Vela – Regatas de 49er masculino – José Costa e Jorge Lima;

05h47 – Canoagem Slalom – Eliminatórias de K-1 masculino – Antoine Launay;

06h00 – Ciclismo de estrada – Contrarrelógio masculino – João Almeida e Nelson Oliveira;

09h30 - Equitação – Grande Prémio Especial de Dressage Individual - Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres;

11h25 – Natação – Eliminatórias dos 200 metros costas masculinos – Francisco Santos;*

12h15 – Natação – Eliminatórias dos 200 metros estilos masculinos – Gabriel Lopes e Alexis Santos*

29 DE JULHO

01h50 – Tiro – Dia 2 da qualificação do fosso olímpico masculino – João Paulo Azevedo

03h00 – Judo – Categoria -78kg feminina – Patrícia Sampaio;*

03h00 – Judo – Categoria -100kg masculina – Jorge Fonseca;*

04h15 - Vela – Regatas de Laser Radial feminino – Carolina João;

07h05 – Vela – Regatas de 470 masculino – Pedro Costa e Diogo Costa;

30 DE JULHO

03h00 – Judo – Categoria +78kg feminina – Rochele Nunes;*

03h40 – Atletismo – Eliminatórias dos 100 metros femininos – Lorène Bazolo;*

04h05 - Vela – Regatas de Laser Radial feminino – Carolina João;

04h05 – Vela – Regatas de 470 masculino – Pedro Costa e Diogo Costa;

04h05 – Vela – Regatas de 49er masculino – José Costa e Jorge Lima;

11h05 – Atletismo – Qualificação do Triplo Salto feminino – Evelise Veiga e Patrícia Mamona;

11h25 – Atletismo – Qualificação do Lançamento do Peso feminino – Auriol Dongmo;

11h30 – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino – Portugal vs Dinamarca;

31 DE JULHO

01h40 – Atletismo – Qualificação do Lançamento do Disco feminino – Irina Rodrigues e Liliana Cá;

03h35 – Atletismo – Eliminatórias dos 100 metros masculinos – Carlos Nascimento;*

04h05 – Vela – Regatas de 49er masculino – José Costa e Jorge Lima;

05h00 – Ginástica de Trampolins – Qualificação da prova masculina – Diogo Abreu;

1 DE AGOSTO

01h00 – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino – Portugal vs Japão;

02h00 – Ténis de Mesa – Oitavos de final da prova masculina por equipas – João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia;

02h45 – Atletismo – Eliminatórias dos 400 metros masculinos – Ricardo dos Santos;*

04h15 – Vela – Regatas de 470 masculino – Pedro Costa e Diogo Costa;

07h33 – Vela – Medal Race de Lasier Radial feminino – Carolina João;

2 DE AGOSTO

01h30 – Canoagem Sprint – Eliminatórias de K1 200 metros femininos – Teresa Portela;*

01h35 – Atletismo – Eliminatórias dos 1500 metros femininos – Salomé Afonso e Marta Pen;*

02h21 – Canoagem Sprint – Eliminatórias de K1 1000 metros masculino – Fernando Pimenta;*

02h30 – Atletismo – Quartos de final dos 200 metros femininos – Lorène Bazolo;*

07h33 – Vela – Medal Race de 49er masculino – José Costa e Jorge Lima;

07h35 – Vela – Regatas de 470 masculino – Pedro Costa e Diogo Costa;

3 DE AGOSTO

01h00 – Atletismo - Qualificação do Triplo Salto masculino – Nelson Évora, Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira;

01h45 – Atletismo – Quartos de final dos 400 metros femininos – Cátia Azevedo;*

11h00 – Equitação – Qualificação da prova de saltos individual – Luciana Diniz;

11h15 – Atletismo – Qualificação do Lançamento do Peso masculino – Francisco Belo;

22h30 – Natação de águas abertas – 10 km femininos – Angélica André;

4 DE AGOSTO

02h19 – Canoagem Sprint – Eliminatórias de K1 500 metros femininos – Joana Vasconcelos;*

07h33 – Vela – Medal Race de 470 masculino – Pedro Costa e Diogo Costa;

22h30 – Natação de águas abertas – 10 km masculinos – Tiago Campos;

5 DE AGOSTO

21h30 – Atletismo – 50km marcha masculinos – João Vieira;

6 DE AGOSTO

02h30 – Canoagem Sprint – Eliminatórias de K4 500 metros masculinos - Messias Baptista, João Ribeiro, Emanuel Silva e David Varela;*

08h30 – Atletismo – 20km marcha femininos – Ana Cabecinha;

23h00 – Atletismo – Maratona feminina – Sara Moreira, Catarina Ribeiro e Carla Salomé Rocha;

7 DE AGOSTO

-

8 DE AGOSTO

02h00 – Ciclismo de pista – Omnium feminino, corrida de Scratch – Maria Martins;

02h45 – Ciclismo de pista – Omnium feminino, corrida de Tempo – Maria Martins;

03h26 – Ciclismo de pista – Omnium feminino, corrida de Eliminação – Maria Martins;

04h25 – Ciclismo de pista – Omnium feminino, corrida por Pontos – Maria Martins;

*Estes horários são apenas uma referência, estão sujeitos a alterações face ao desenvolvimento da competição nas respetivas modalidades

**Ainda não há horários disponíveis para o Ténis