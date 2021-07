Alessandra Perilli deu a primeira medalha da história em Jogos Olímpicos a São Marino, a nação mais pequena de sempre a conseguir um pódio, no caso o bronze em trap do tiro com armas de caça.

Com cerca de 34 mil pessoas, São Marino consegue a sua primeira medalha à 12.ª tentativa em Jogos de verão, além de sete nos de inverno, por Perilli, de 33 anos, que já tinha chegado perto em Londres2012, mas ficou em quarto.

A prova foi ganha pela eslovaca Zuzana Rehak Stefecekova, nova campeã olímpica, e, em masculinos, Portugal teve em prova João Paulo Azevedo, terminando no 20.º lugar final.