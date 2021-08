Wojciech Nowicki é o novo campeão olímpico do lançamento do martelo. O polaco fez 82,52 metros ao terceiro ensaio, um novo recorde pessoal que lhe assegurou o ouro. Nowicki, considerado o eterno medalhado de bronze, dado o seu terceiro lugar no Rio2016 e outros três terceiros lugares em Mundiais, junta agora o título olímpico ao europeu, conquistado em 2018.

A prata ficou para o surpreendente norueguês Eivind Henriksen, que por três vezes bateu o recorde nacional, situando-se agora nos 81,58 metros.

O também polaco Pawel Fajdek ficou com a terceira posição. O tetracampeão mundial disputou em Tóquio a sua primeira final olímpica, depois dos falhanços de 2012 e 2016. Fajdek lançou 81,53 ao quinto ensaio, o que lhe assegurou uma primeira subida ao pódio do maior evento desportivo do mundo.

A Polónia dominou, assim, o lançamento do martelo em Tóquio2020 em ambos os setores, conquistando quatro das seis medalhas possíveis, incluindo os dois ouros.