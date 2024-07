Os Alpes franceses foram designados pelo Comité Olímpico Internacional como anfitriões dos Jogos Olímpicos de inverno de 2030, nesta quarta-feira, embora com condições e a assinatura de quem quer que seja o próximo Primeiro-Ministro de França.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, ajudou a apresentar a candidatura aos membros do COI e garantiu que o governo nacional que será formado após os Jogos de verão de 2024 em Paris subscreverá todas as garantias organizacionais que ainda têm de ser assinadas.

Os membros do COI aceitaram as suas garantias e deram a sua aprovação numa votação de 84-4, com sete abstenções. “Gostaríamos de vos agradecer pela vossa confiança”, afirmou Macron num breve discurso de aceitação. “Estaremos lá e respeitaremos os nossos compromissos”.

Os governos nacionais dos países anfitriões dos Jogos Olímpicos têm de subscrever formalmente as promessas financeiras e de segurança que são essenciais para organizar e realizar os jogos.

A candidatura francesa era a única candidata e tem um projeto centrado em estâncias de esqui nos Alpes franceses e em instalações de desportos no gelo, na cidade costeira de Nice.