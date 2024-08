Marrocos goleou o Egito por 6-0 esta quinta-feira e garantiu a medalha de bronze no torneio olímpico masculino de futebol.

No estádio La Beaujoire, em Nantes, os marroquinos começaram a construir o triunfo com um golo de Abde Ezzalzouli, jogador do Betis, aos 23 minutos.

Pouco depois, Soufiane Rahimi dobrou a vantagem aos 26 minutos, para o 2-0 registado ao intervalo. O avançado do Al Ain fria, já na segunda parte, o 4-0 (64m), já depois de Bilal El Khannouss, jogador dos belgas do Genk, ter feito o 3-0 (51m).

O marcador ficou fechado com um golo de Akram Nakach, que na última época jogou nos marroquinos do Union Touarga (73m), antes do nome mais sonante e um dos protagonistas da seleção, Achraf Hakimi, ter feito o 6-0 aos 87 minutos.

Com os dois golos neste jogo, Rahimi fugiu ainda mais a Fermín López e a Jean Mateta na lista de marcadores, tendo agora oito golos, para quatro do espanhol e do francês.

A final do torneio olímpico de futebol, entre França e Espanha, disputa-se a partir das 17 horas de sexta-feira.