Ana Cabecinha despediu-se esta quinta-feira da alta competição, no final da prova de marcha feminina dos Jogos Olímpicos. A portuguesa, de 40 anos, cortou a meta no último lugar e ovacionada pelas milhares de pessoas que assistiam à prova.

Muito emocionada, Ana Cabecinha recordou que a meta para este ano era apenas chegar ao fim e manifestou a felicidade de ter cumprido esse objetivo, mesmo depois de ter sido mãe há menos de três meses.

«Eu sempre disse que queria acabar a carreira em Paris, não neste estado, queria acabar a lutar no grupo da frente, mas o destino quis que eu terminasse de outra forma. Eu aceitei o que me foi proposto e estou muito feliz», referiu.

«Estou muito feliz por não ter baixado os braços e por ter todos os dias um bebé em casa tranquilo, que me tem deixado treinar e descansar. É a melhor medalha que uma mulher pode ter e culminar o fim de carreira aqui, com toda a família e com o meu filhote da parte de fora, é melhor do que aquilo com que sonhei.»

Apesar do 43.º posto e de ter ficado a 20.36 minutos da vencedora, a chinesa Yang Jiayu, a atleta portuguesa recebeu uma das maiores ovações do dia. Ela que concluiu pela quinta vez a prova de marcha dos Jogos Olímpicos, tendo somado três diplomas olímpicos.

«Parecia que tinha ganho a prova e foi maravilhoso. Só tenho que agradecer a todos os adeptos da marcha que estavam no percurso, tenho de agradecer a todos, os portugueses e os não portugueses. É bom saber que a minha carreira valeu a pena, deixar a marca na marcha valeu a pena, estes 28 anos valeram a pena, e estou muito, muito feliz.»