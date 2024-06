O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) afirmou, esta quarta-feira, que a ausência de Patrícia Mamona nos Jogos Olímpicos será uma baixa de vulto na Missão portuguesa, assim como a de Auriol Dongmo.

À Lusa, José Manuel Constantino referiu, no entanto, que ainda não recebeu qualquer informação oficial da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

«A confirmar-se, naturalmente que é uma perda muito significativa [a ausência de Patrícia Mamona], bem como a da Auriol, que era também candidata a uma posição de destaque, e eventualmente de pódio, nos Jogos Olímpicos, e que está também impedida de participar», disse.

Quarta classificada no lançamento do peso nos Jogos de 2020, em Tóquio, Auriol Dongmo ainda está a recuperar de uma fratura na perna. Contantino disse que apenas recebeu informação por parte do treinador da atleta, mas «tudo leva a supor que não está em condições de participar, porque essa é também a informação por parte do departamento médico do Comité Olímpico de Portugal».

«Mas são duas baixas muito significativas. Trata-se de atletas de elite, com resultados muito positivos em participações olímpicas, uma das quais, o caso da Patrícia, com uma medalha em Tóquio», acrescentou, relembrando a medalha de prata de Mamona no Triplo salto em Tóquio.

«Gostaria que não fosse [a despedida aos Jogos]. Gostaria que apesar deste sobressalto houvesse condições de superação, mas reconheço que a natureza da modalidade que pratica, as lesões a que tem sido sujeita e naturalmente a própria idade não são elementos muito facilitadores», disse ainda, sobre Patrícia Mamona.