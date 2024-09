Rachael Gunn estreou-se este ano nos Jogos Olímpicos, na modalidade de breaking, mas não vai ter muitas saudades de Paris 2024.

A atleta australiana protagonizou uma controversa atuação, recebeu zero pontos do júri e foi criticada nas redes sociais. Agora, revelou que teve momentos de pânico com a perseguição de que foi alvo em França.

«Foi insano. O que posso fazer quando as pessoas me perseguem nas ruas? Fiquei, realmente, em pânico. Ficava nervosa sempre que estava em público. Houve momentos muito complicados», afirmou, a uma televisão australiana.

«Foi, realmente, triste ouvir todas essas críticas. Lamento muito o impacto que tiveram na modalidade, mas não controlo a reação das pessoas. Foram cáusticas a um nível alarmante», acrescentou.

O breaking estreou-se nos Jogos Olímpicos nesta edição de 2024, mas não deve continuar como modalidade olímpica, uma vez que não está inscrita para Los Angeles 2028.