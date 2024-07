Eliminada nos oitavos de final da categoria de -48 kg dos Jogos Olímpicos Paris 2024, perante a paraguaia Gabriela Narvaez, a judoca portuguesa Catarina Costa confessou que está a sentir «um grande amargo de boca».

«É uma adversária algo difícil, que não costuma aparecer no circuito. Apesar de a estudarmos, é sempre diferente lutarmos com ela em competição. Fizemos tudo o que havia para fazer. O combate até estava ligeiramente a pender para mim, com os dois castigos que ela tinha», afirmou a atleta lusa, sétima do ranking mundial.

Catarina Costa assumiu que a 60.ª da hierarquia é «uma adversária complicada, com bom ritmo de ataque e técnicas um bocadinho diferentes».

«Quando fomos para ponto de ouro, o combate pode ser de qualquer um. Fiz um movimento muito bom em primeiro, mas ela teve a felicidade de me conseguir puxar numa técnica de sacrifício, esquivei-me no limite, mas é algo que não se pode treinar sem treinar com ela, e ela não tinha feito isso em outras competições», acrescentou a atleta da Académica.

«Sei que fiz todo o trabalho que era para ter feito até aqui, fiz treinos muito duros e toda a preparação como devia ter sido, mesmo com os obstáculos que foram surgindo, como as lesões. Claro que fica um grande amargo de boca, porque trabalhei para voos maiores e, infelizmente, termino por aqui a competição», realçou.

«Vão ser quatro anos, é sempre um apuramento duro, mas conto fazer pelo menos mais um ciclo, fazer mais competições. Agora, quero estar com a minha família, que me veio aqui apoiar, abraçá-los, é o que mais quero agora», concluiu.

Catarina Costa caiu de forma inesperada diante da antepenúltima entre as 31 inscritas na categoria mais leve do judo feminino, depois de, na primeira ronda, ter afastado a alemã Katharina Menz (25.ª).