Esta terça-feira, Diogo Ribeiro foi eliminado nas eliminatórias dos 100m livres dos Jogos Olímpicos Paris 2024, depois de ficar em 28.º lugar, numa prova em que apenas os 16 melhores seguem para as meias-finais.

Em declarações à Lusa, o nadador português refere que «pagou o preço de uma boa entrada» na prova desta manhã.

«Tive uma boa entrada e penso que virei quase à frente, mas, depois, acabei por pagar o preço de uma boa entrada. Mas estou tranquilo e não é preocupante», destacou após a prova, em declarações à Lusa.

O nadador de 19 anos, que se estreou nos Jogos Olímpicos, confessou que até estava «super tranquilo», ainda mais do que no Mundial, mas que nem sempre corre bem.

«A sensação de participar nos Jogos é completamente diferente. Por acaso, estava super tranquilo, até mais tranquilo do que quando estava no Mundial, mas, lá está, não corre sempre bem. No entanto, como disse, não é preocupante, estou super tranquilo para o que falta», disse.

«Acabei por pagar a fatura na entrada, mas, como disse, foi a primeira prova e fiquei a perceber também as sensações do meu corpo. Agora, estou focado no que falta e vou dar o meu melhor», concluiu.

Diogo ficou na sétima posição da nona série, com 48,88 segundos e ficou fora dos 16 melhores, sendo que o último fez 48,41. Na sexta-feira, o português ainda tem a prova de 50m livres e 100m mariposa, distância em que é campeão mundial.