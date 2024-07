Decorre esta sexta-feira a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

O desfile com os 85 barcos das várias comitivas já arrancou no Rio Sena e poderá acompanhar os restantes eventos da cerimónia através do link do vídeo abaixo.

Também pode seguir, aqui, todas as notícias e os momentos altos do dia 1 dos Jogos Olímpicos.