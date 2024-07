Tadej Pogacar desistiu de participar nos Jogos Olímpicos de Paris, anunciou o Comité Olímpico da Eslovénia, esta segunda-feira.

O ciclista de 25 anos da UAE Emirates, vencedor da Volta a França, será substituído Domen Novak.

Em declarações reproduzidas pelo Vecer, Pogacar confessou que precisa de descansar, ele que antes do Tour já havia vencido a Volta a Itália.

«Estou muito cansado, obrigado pela preocupação. Quero ver a minha família, estar com a Urska [companheira] e recarregar baterias, porque os últimos quatro meses foram apenas para o Giro e o Tour», declarou.

O atleta esloveno continua a pôr de parte uma participação na Volta a Espanha, prova que começa em Portugal no dia 17 de agosto.

«Para mim, a cereja do bolo seria um bom agosto, um pouco de relaxamento e depois a preparação para o Mundial, onde quero dar o meu melhor», atirou.

Men's Cycling Team Selector Unveils Names for Paris Olympics. Unfortunately, Tadej Pogačar will not be among them. He will be replaced by national team colleague Domen Novak. We wish Domen all the best and success.



Once again Tadej, congratulations for Tour de France win! pic.twitter.com/wOEByGzvEC