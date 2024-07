Face aos incidentes ocorridos no Argentina-Marrocos, a contar para Paris 2024, o Comité Disciplinar da FIFA nomeou um especialista em integridade para auxiliar nas investigações sobre possíveis infrações aos regulamentos do organismo.

De recordar que o jogo entre Marrocos e a Argentina, vencido pela seleção africana, foi interrompido após o golo do empate da Argentina, aos 90+16.

Acalmados os ânimos, quase duas horas depois e já sem adeptos nas bancadas, a organização dos Jogos Olímpicos retomou o jogo, com apenas mais três minutos para jogar, e o golo acabou por ser anulado pelo VAR, dando a vitória a Marrocos, por 2-1.

Segundo relatam fontes da organização de Paris 2024, a entidade levou «muito a sério» os incidentes: «Podemos confirmar a adoção de medidas de segurança reforçadas nos próximos jogos no estádio em Saint-Étienne, com uma presença mais expressiva de oficiais no terreno».