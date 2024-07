Fu Yu, mesa-tenista portuguesa, esteve perto de chegar aos oitavos de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas problemas físicos pesaram na derrota frente à polaca Natalia Bajor.

A atleta lusa, 80 do mundo, perdeu em sete sets, com os parciais de 11-7, 11-8, 15-17, 4-11, 7-11, 12-10 e 11-8.

Em declarações à Lusa, Fu Yu confessou que podia ter vencido a partida, mas sentiu-se «cansada» no último set.

«Os dois sets que perdi primeiro, podia ter ganho. Nesses sets, estive a ganhar, à frente por três pontos, mas acabei por perder. Ficou mais difícil. Depois, ganhei três seguidos, mas no último set estava meio cansada. Sentia-me cansada no braço e nas pernas», apontou a seguir ao encontro.

Durante o terceiro set, a atleta portuguesa pediu um time out e mostrou claros problemas físicos, apoiando-se na mesa e dobrando-se várias vezes sobre si mesma, enquanto falava com a treinador Xie Juan

«Estava a sentir dores no pescoço e tonturas. Quando me baixava, sentia tonturas, por ter dores no pescoço», explicou.

Mesmo com tonturas e dores fortes, Fu Yu conseguiu vencer três sets seguidos, mas no sexto, quando podia vencer, a polaca conseguiu triunfar por 12-10.

«Queria ganhar, claro. Foi pena», rematou.

De referir que a atleta olímpica igualou o registo de Tóquio 2020 (17.º), enquanto que no Rio 2016 ficou em 33.º.