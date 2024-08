Jordan Chiles considerou «injusto» que lhe tenham retirado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, após uma disputa jurídica que a atribuiu à romena Ana Barbosu.

«Fiquei devastada ao saber que a medalha me seria retirada quando ainda celebrava o meu desempenho. Esta decisão injusta é um golpe, não só para mim mas para todos os que me apoiaram nesta jornada», referiu a ginasta norte-americana na rede social X.

Chiles, de 23 anos, foi mais longe e lamentou os «ataques com motivações raciais gratuitos, indignos e muito dolorosos» que tem recebido na Internet.

«Estou a atravessar um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Vou fazer tudo para que a justiça seja feita. Isto não é o fim da história», acrescentou.

Em causa está um protesto norte-americano, durante a final de solo em Paris2024, que elevou a ginasta dos Estados Unidos ao pódio, em detrimento de Barbosu, cuja pontuação foi alvo de queixa junto das juízas.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) foi depois chamado a pronunciar-se sobre o caso, considerando que o apelo das norte-americanas, em favor de Chiles, junto dos juízes da final, foi apresentado quatro segundos depois do prazo regulamentar, levando o Comité Olímpico Internacional (COI) a reatribuir o bronze, no caso a Barbosu.

A brasileira Rebeca Andrade conquistou o ouro na final de solo, à frente da estrela norte-americana Simone Biles, com a prata.