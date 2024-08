A portuguesa Jéssica Inchude mostrou-se satisfeita, esta sexta-feira, pelo 8.º lugar na final do lançamento do peso dos Jogos Olímpicos Paris 2024, mostrando ambição de lançar mais do que os 18,41 metros alcançados.

«Quando vi que consegui os 18,41, queria muito fazer mais e comecei a precipitar bastante os lançamentos. Pensei que conseguia fazer mais, mas, para a próxima, vou ter de ter mais calma, respirar fundo e lançar mais. Para a próxima quero estar numa posição ainda melhor», disse a lançadora, que se tinha apurado para a final com a nona marca das semifinais (18,36), à agência Lusa.

A chuva que, entretanto, caiu esta sexta-feira no estádio acabou por molhar a pista e complicar a tarefa dos atletas. «Não foi muito fácil, o piso estava mesmo muito escorregadio devido à chuva e não estava assim muito à vontade. Entretanto, depois parou mesmo de chover e eu estava mesmo com muita vontade de lançar», declarou a atleta, mais confiante quando a pista começou a secar.

Inchude começou o seu concurso a 18,16 metros e, no lançamento seguinte, subiu para 18,41, resultado que lhe permitiu fechar a primeira ronda de três lançamentos no oitavo posto e assim poder efetuar mais três. No entanto, nos três lançamentos finais, conseguiu apenas um válido, com 18,32, pelo que manteve o 8.º lugar até final do concurso, assegurando o diploma olímpico.

O 4.º lugar de Auriol Dongmo, em Tóquio 2020, continua como a melhor classificação lusa de sempre no lançamento do peso feminino.