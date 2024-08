Uma atleta da Grã-Bretanha terminou a maratona dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com uma lesão na perna.

Rose Harvey, de 31 anos, finalizou a prova em menos de três horas e acabou na 78.ª posição e conseguiu superar a dor que começou três semanas antes da corrida. Numa entrevista à BBC, a atleta confessa que cruzou a linha de meta com uma fratura no fémur, ainda que uma tensão no quadril também tenha afetado a sua performance.

«As colinas não ajudaram em nada, as descidas foram apenas uma agonia, a meio do caminho já sabia que ia ser incrivelmente doloroso. O que me fez continuar foi a energia olímpica. Em qualquer outra prova teria parado, porque não consegui correr como normalmente corro, mas tinha de chegar à meta», admitiu a atleta.

«Outra coisa que eu sabia é que no fundo, se parasse, ia-me sempre perguntar se conseguia ter chegado ao fim. Não conseguia viver com isso», acrescentou.

Além disso, o tempo com que Rose foi selecionada para participar nos Jogos Olímpicos foi de 2h23m21 segundos, apenas 26 segundos mais lenta que o tempo feito por Sifan Hassan, medalhada de ouro na maratona, em Paris.