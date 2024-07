No final do quinto dia da natação nos Jogos Olímpicos caiu um primeiro recorde do Mundo.

Pan Zhanle venceu a final dos 100 metros livres com o tempo incrível de 46.40 segundos e tirou 40 (!) centésimos ao recorde do Mundo que já estava na posse dele desde fevereiro deste ano.

O chinês de 19 anos - completa 20 a 4 de agosto - escapou por pouco ao afastamento nas eliminatórias, mas nas meias-finais já nadou perto do seu melhor e apurou-se para a final da prova rainha da natação já com recorde olímpico (46.02).

Na final não só pulverizou a melhor marca de sempre em piscina olímpica (de 50 metros), como deixou toda a concorrência a mais de um segundo. Sim: o australiano Kyle Chalmers, prata, ficou a 1.08 segundos e o romeno David Popovici foi terceiro a 1.09 segundos.

Desde 1976 que o recorde do Mundo dos 100 livres em piscina olímpica não era batido por tão larga margem: nessa altura, o sul-africano Jonty Skinner nadou a distância em 49.44 segundo, menos 55 centésimos dos que o anterior melhor registo da história, até então do norte-americano Jim Montgomery.