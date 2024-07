Jieni Shao foi esta segunda-feira eliminada do torneio feminino de singulares em ténis de mesa e admitiu que apesar do equilíbrio do encontro, precisa de melhorar em alguns aspetos.

Após a derrota por 4-2 diante da austríaca Sofia Polcanova, a mesa-tenista lusa destacou ainda a qualidade da adversária, 23.ª no ranking mundial.

«Não foi tanto pelo meu jogo, ela também é uma boa jogadora. O nosso jogo hoje foi muito equilibrado e jogámos as duas bem, mas eu preciso de trabalhar mais alguns aspetos que hoje correram menos bem», afirmou a atleta após a derrota.

Recordar que esta terça-feira, a outra portuguesa em prova, Fu Yu, defronta a polaca Natalia Bajor na segunda ronda do torneio de singulares a partir das 10h de Lisboa.