As surfistas Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot foram os primeiros atletas portugueses a viajar para os Jogos Olímpicos, tendo partido esta sexta-feira de manhã do Aeroporto de Lisboa, para uma viagem de 24 horas que as vai levar até Tahiti.

Isto porque apesar dos Jogos Olímpicos serem em Paris, a modalidade do surf vai ser disputada na Polinésia Francesa, aonde as surfistas chegarão na madrugada… de domingo.

«Estou bastante ansiosa, só quero chegar lá. Eu estive lá [na Polinésia francesa] há pouco tempo e a onda é incrível, é uma onda que encaixa mesmo meu tipo de surf. Por isso vou com as expetativas de atingir o meu mais alto níve», confessou Yolanda Hopkins na partida.

«Espero poder fazer isso no meu surf e demonstrar a minha qualidade. Eu Acredito nas minhas capacidades, acredito no que consigo fazer e acho que a medalha não está fora de visão.»