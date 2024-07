Bárbara Timo foi eliminada dos Jogos Olímpicos Paris 2024 depois de ter perdido frente a Kim Ji-su, na primeira ronda de -63 kg.

No combate, a portuguesa até estava a aguentar, mas a adversária conseguiu colocá-la no chão e prendê-la. A atleta nacional foi derrotada por ippon a sete segundos do fim.

Portugal volta ao tatami olímpico ainda esta terça-feira, com João Fernando a encontrar o canadiano François Gauthier-Drapeau na primeira ronda de -81kg.