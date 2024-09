As delegações portuguesas que participaram nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 vão ser homenageadas durante o jogo entre Portugal e Escócia, este domingo, a contar para a segunda jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

Ao todo (até ao momento), Portugal arrecadou dez medalhas, quatro nos Jogos Olímpicos e seis nos Jogos Paralímpicos, com destaque para o «ouro» de Iúri Leitão no madison, em ciclismo de pista, o «ouro» de Cristina Gonçalves no torneio individual de boccia BC2 e o «ouro» de Miguel Monteiro no lançamento do peso.

Veja aqui a nota partilhada no site da Federação Portuguesa de Futebol:

As missões portuguesas que marcaram presença nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que decorreram em Paris, vão ser homenageadas domingo no Estádio da Luz

Aproveitando a realização do jogo Portugal-Escócia, a Federação Portuguesa de Futebol convidou as delegações que estiveram nos Jogos de Paris’2024 para assistirem ao encontro da Seleção Nacional a contar para a segunda jornada da Liga das Nações.

Os portugueses terão assim a oportunidade de prestar homenagem aos atletas que representaram o País nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

O Portugal-Escócia disputa-se domingo a partir das 19h45 no Estádio da Luz.