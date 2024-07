Fez-se história em Paris. A portuguesa Maria Inês Barros, a primeira mulher lusa a disputar o fosso olímpico, terminou em oitavo lugar na na modalidade. Só dois homens portugueses fizeram melhor: Armando Marques, em 1976, e Manuel Vieira da Silva, em 1996,

Maria Inês Barros foi eliminada no ‘shoot-off’ e alcançou um diploma olímpico. «Consegui cumprir os meus objetivos pessoais, que não tinha revelado, que era no mínimo conseguir o meu recorde pessoal, que era 119. Consegui fazer a marca de 121 e fui para a última pranchada a saber que precisava do 25, se quiser pensar em chegar à final. Isso deu-me acesso ao ‘shoot-off’, que infelizmente não correu muito bem, mas estou muito feliz com o resultado e com o diploma», assumiu, em declarações à agência Lusa.

A atleta teve a sua primeira presença em Jogos Olímpicos, aos 23 anos, e admite «começar a pensar nos próximos, que são em Los Angeles. A pensar na minha preparação, o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal. E pronto, mentalizar-me que daqui a pouco tenho de começar a trabalhar para os próximos de Los Angeles», afirmou.

A atleta penafidelense assinou recentemente pelo Benfica, enquanto frequenta o quinto ano do curso de Medicina Veterinária. «Vai-se manter o estudo, porque eu não consigo abdicar de uma das coisas, porque eu adoro as duas áreas, e se eu abdicasse de uma delas ia ficar desapontada comigo mesma, e ia ficar triste no futuro, porque ia sentir falta de uma delas. Então, enquanto eu conseguir, vou conseguir conciliar as duas o melhor que eu conseguir», garantiu.

As provas de tiro com armas de caça dos Jogos Olímpicos Paris2024 disputaram-se em Châteauroux, a quase 300 quilómetros de Paris, um facto que deixou Maria Inês Barros«triste», porque não teve a experiência da aldeia olímpica.