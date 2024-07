Rafael Nadal e Carlos Alcaraz venceram, este sábado, a primeira ronda dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A dupla espanhola afastou Máximo González e Andrés Molteni, em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, numa partida que demorou uma hora e 49 minutos.

Na próxima ronda, a dupla vai enfrentar o vencedor da partida entre Griekspoor/Koolhof e Fucsovics/Marozsan.

The ULTIMATE VAMOS 🗣🗣🗣@RafaelNadal and @carlosalcaraz advance to the #Olympics second round in Paris! #Paris2024 #tennis pic.twitter.com/Sfd2OMGzRG