Apesar de ser capitão no Benfica, Nicolás Otamendi optou por representar a seleção da Argentina nos Jogos Olímpicos e, graças à participação na Copa América e à presença em Paris 2024, ainda não integrou a pré-época encarnada.

O experiente defesa-central abordou a decisão que tomou e deixou um especial agradecimento a Rui Costa.

«Tenho uma relação muito boa com o Javier [Mascherano]. Nem sequer duvidei quando ele me perguntou se estava interessado em vir aos Jogos. Depois, consultei o clube, porque eles é que têm de dar o "ok" final. Felizmente, o Rui Costa entendeu. Ele sabe o que representa a Seleção para mim e também estava consciente que, pela idade, não poderia estar noutros Jogos Olímpicos. Por isso, estou-lhe agradecido», disse o capitão do Benfica ao Clarín.

Ao cabo de duas jornadas, a Argentina soma três pontos, assim como as restantes equipas do Grupo B. A «albiceleste» perdeu com Marrocos na estreia (2-1) e venceu, depois, o Iraque (3-1). Otamendi foi totalista em ambos os jogos.