Adam Peaty deixou esta terça-feira duras críticas à organização dos Jogos Olímpicos e às fracas condições apresentadas aos atletas na Aldeia Olímpica.

O nadador britânico denunciou a existência de minhocas no peixe servido aos protagonistas do maior evento desportivo do mundo. Ainda assim, esta não é a primeira vez que este tipo de críticas vêm a público, já que também Keely Hodgkinson, recente medalhada de ouro nos 800 metros, admitiu que tem evitado ingerir a comida oferecida aos atletas.

«Eu gosto muito de peixe e há pessoas a encontrar minhocas no peixe. Isto simplesmente não é bom o suficiente, estamos a falar dos melhores do mundo e o que lhes servimos não é o melhor. Há que oferecer o melhor que há, em Tóquio a comida foi incrível e no Rio de Janeiro também. Desta vez as opções não eram muitas e por vezes existiam filas de 30 minutos. Em termos de público estes provavelmente foram os melhores Jogos Olímpicos de sempre, por isso nunca pode ser algo perfeito», admitiu Adam Peaty.

Recordar que além do britânico, já Diogo Ribeiro se tinha queixado das condições na Aldeia Olímpica e afirmou inclusive que no geral tinha sido uma má experiência, assim como Thomas Ceccon. O campeão olímpico de 100 metros costas teve de dormir na rua, junto a um banco de jardim, devido à falta de ar condicionado nos quartos.