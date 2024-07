Portugal tem 73 atletas qualificados para os Jogos Olímpicos, depois de o atletismo ter fechado as contas nesta quinta-feira. Com 22 atletas, é de longe a modalidade mais representada, seguida do ciclismo e do judo, ambas com sete.

No atletismo, aos 13 atletas que já tinham garantido os mínimos de qualificação juntaram-se agora mais dez em função do ranking, de acordo com o anúncio feito pela Federação Portuguesa de Atletismo. Entre eles há uma baixa significativa, a de Auriol Dongmo. Quarta classificada em Tóquio 2020 no lançamento do peso, falha os Jogos de Paris por lesão, juntando-se a outra ausência relevante, a de Patrícia Mamona, prata no triplo salto nos últimos Jogos Olímpicos.

No dia em que ficou também definida a presença de dois representantes no ténis, com Nuno Borges no quadro de singulares e a fazer dupla com Francisco Cabral nos pares, o Comité Olímpico de Portugal contabiliza então 73 atletas na missão portuguesa, lista final à partida, salvo alguma alteração até ao arranque da competição, que decorrerá de 26 de julho a 11 de agosto.

Os 73 atletas portugueses qualificados

Atletismo (22)

Agate de Sousa: Salto em comprimento

Ana Cabecinha: 20km marcha

Cátia Azevedo: 400m

Eliana Bandeira: Lançamento do peso

Fatoumata Diallo: 400m barreiras

Francisco Belo: Lançamento do peso

Isaac Nader: 1500 metros

Irina Rodrigues: Lançamento do disco

Jéssica Inchude: Lançamento do peso

João Coelho: 400 metros

Leandro Ramos: Lançamento do dardo

Liliana Cá: Lançamento do disco

Lorene Bazolo: 100m

Mariana Machado: 5000m

Pedro Buaró: Salto com Vara

Pedro Pichardo: Triplo Salto

Salomé Afonso: 1500m

Samuel Barata: Maratona

Susana Godinho: Maratona

Tiago Pereira: Triplo salto

Tsanko Arnaudov: Lançamento do peso

Vitória Oliveira: 20 km marcha

Breaking (1)

Vanessa Marina: Competição Feminina (B-girls)

Canoagem (4)

Fernando Pimenta: K1 1000m masculino

João Ribeiro e Messias Baptista: K2 500m masculino

Teresa Portela: K1 500m feminino

Ciclismo (7)

Nelson Oliveira e Rui Costa: Contrarrelógio individual e prova de fundo masculina Estrada

Daniela Campos: Prova de fundo feminina Estrada

Iúri Leitão: Omnium masculino Pista

Iúri Leitão/Rui Oliveira: Madison masculino Pista

Maria Martins: Omnium feminino Pista

Raquel Queirós: BTT cross-country feminino

Equestre (5)

Duarte Seabra: Saltos de Obstáculos individual

Maria Caetano, Rita Ralão Duarte, João Moreira: Dressage (equipa)

Manuel Grave: Concurso completo

Ginástica (2)

Filipa Martins: Concurso Completo Artística

Gabriel Albuquerque: Trampolim individual masculino

Judo (7)

Catarina Costa: -48 kg

Bárbara Timo: -63 kg

Taís Pina: -70kg - realocação

Patrícia Sampaio: -78 kg

João Fernando: -81 kg: quota continental

Rochele Nunes: +78 kg

Jorge Fonseca: -100 kg

Natação (5)

Camila Rebelo: 200 metros costas

Diogo Ribeiro: 50 metros livres, 100 metros livres, 100 metros mariposa

João Costa: 100 metros costas

Miguel Nascimento: 50 metros livres

Angélica André: Águas abertas femininas, 10 km

Skate (2)

Gustavo Ribeiro: Street

Thomas Augusto: Park

Surf (2)

Teresa Bonvalot: shortboard

Yolanda Hopkins: shortboard

Ténis (2)

Nuno Borges: Torneio de Singulares

Francisco Cabral/Nuno Borges: Torneio de Pares

Ténis de Mesa (5)

Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo: Equipas

Marcos Freitas e Tiago Apolónia: Torneio Individual

Fu Yu: Torneio individual

Jieni Shao: Torneio individual

Tiro com Armas de Caça (1)

Inês Barros: Fosso Olímpico feminino

Triatlo (4)

Vasco Vilaça e Ricardo Batista: Prova individual masculina

Melanie Santos e Maria Tomé: Prova individual feminina

Ricardo Batista/Melanie Santos/Vasco Vilaça/Maria Tomé: Estafeta mista

Vela (4)

Diogo Costa/Carolina João: Classe 470 mista

Eduardo Marques: Classe ILCA 7

Mafalda Pires de Lima: Classe Kite