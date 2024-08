A «mayor» de Los Angeles, Karen Bass, recebeu este domingo a bandeira olímpica, durante a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na passagem de testemunho para a cidade da Califórnia que vai receber a competição em 2028 (14 a 30 de julho), a bandeira foi entregue por Anne Hidalgo, a «mayor» de Paris.

De recordar que esta será a terceira vez que Los Angeles organiza os Jogos Olímpicos, depois de 1932 e 1984.

From Paris to LA. The Olympic flag is officially handed over! 🏳️#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/APPVwv17YV