A Federação de Triatlo da Bélgica e o Comité Olímpico (COIB) anunciaram este domingo que a seleção da Bélgica não vai participar na estafeta mista em triatlo.

Em causa está o adoecimento da atleta Clarie Michel, que segundo revelam alguns meios de comunicação do país, terá sido infetada com a bactéria «E.coli». As más condições do Rio Sena estão a ser apontadas como causadoras deste incidente, já que além do adiamento da prova do triatlo, os treinos também foram cancelados.

«Esperamos que sejam aprendidas lições para as próximas competições de triatlo nos Jogos Olímpicos. Pensamos na garantia dos dias de treinos, dos dias de competição e o formato desta, que deve ser clarificado com antecedência de modo a garantir que não haja incerteza para os atletas, para quem os apoia e para os adeptos», pode ler-se no comunicado feito por ambas as organizações.

Recordar que o Rio Sena é o palco da natação em águas abertas masculina e feminina, onde irá participar a portuguesa Angélica André, esta quinta-feira.