Carlos Alcaraz venceu Felix Auger-Aliassime por 2-0 e agarrou o primeiro bilhete rumo à final do torneio de singulares nestes Jogos Olímpicos de Paris.

No court central, o tenista espanhol precisou apenas de uma hora e 16 minutos para se superiorizar ao atleta canadiano, que saiu derrotado em dois sets, com os parciais de 6-1 e 6-1.

Rumo à medalha de ouro, Alcaraz tem apenas mais um adversário pela frente, que sairá do encontro entre Novak Djokovic (que nunca ganhou uma medalha) e Lorenzo Musetti, que acontece também esta sexta-feira. Quanto a Auger-Aliassime vai discutir o «bronze» com o derrotado da segunda meia-final.

Carlos Alcaraz, refira-se, já garantiu que pelo menos ganhará uma medalha de prata: assim, torna-se no segundo tenista masculina na história a vencer Roland Garros, Wimbledon e uma medalha olímpica no mesmo. O outro foi precisamente o compatriota Rafael Nadal, em 2008 – venceu o ouro em 2008, em Pequim.

Male players to win Roland-Garros, Wimbledon, and an Olympic singles medal in the same year:



Rafael Nadal (2008)

Carlos Alcaraz (2024) pic.twitter.com/xHj6xTNmNb