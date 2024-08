Carlos Alcaraz venceu Tommy Paul por 2-0 e carimbou a passagem às meias-finais do torneio de singulares nos Jogos Olímpicos de Paris.

No court central de Roland Garros, o tenista espanhol precisou de pouco mais de duas horas para derrotar o atleta norte-americano, pelos parciais de 6-3 e 7-6. No caminho até à final, resta ainda saber quem vai ser o adversário de Alcaraz, que vai sair do jogo entre Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime.

Veja um dos pontos do jogo entre Alcaraz e Paul: