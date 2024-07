Catarina Costa venceu com «wazari» a alemã Katharina Menz e está nos oitavos-de-final da categoria de -48 kg.

No arranque da disciplina, a judoca portuguesa (sétima do ranking) beneficiou de um castigo aplicado à adversária por não atacar e já dentro do último minuto acabou por aplicar um «wazari» que se revelou decisivo.

Segue-se o duelo com a paraguaia Gabriela Narvaez (60.ª do ranking).