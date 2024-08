Novak Djokovic venceu Lorenzo Musetti por 2-0 e garantiu o segundo e último bilhete para a final do torneio de singulares em Roland Garros.

Diante do tenista italiano, o número dois do ranking ATP precisou de uma hora e 50 minutos para levar a melhor, com os parciais de 6-4 e 6-2. Na luta pela medalha de ouro, Djokovic volta a encontrar Carlos Alcaraz, que o derrotou na final da última edição de Wimbledon.

Veja aqui o ponto decisivo para a vitória de Novak Djokovic: