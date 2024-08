Novak Djokovic mostrou preocupação com o seu joelho direito, dando a entender que este pode interferir com a sua prestação nos Jogos Olímpicos. O sérvio sentiu dor durante uma vitória por 6-3, 7-6 (3) sobre Stefanos Tsitsipas, na quinta-feira, que o colocou nas meias finais olímpicas pela quarta vez enquanto busca sua primeira medalha de ouro.

«Estou preocupado com o estado do joelho. Não posso dar informações exactas, porque não as tenho. Tenho de ir examinar o joelho agora com o meu fisioterapeuta e com a equipa médica do torneio. E depois veremos», disse Djokovic, que defronta Lorenzo Musetti, de Itália, na sexta-feira.

«Tenho esperança de estar pronto», disse. Carlos Alcaraz, de Espanha, defronta Felix Auger-Aliassime, do Canadá, na outra meia final masculina. Djokovic disse que sentiu uma «dor aguda» no início do segundo set contra Tsitsipas no Court Philippe Chatrier.

Foi operado em Paris a 5 de junho, mas voltou à ação menos de um mês depois em Wimbledon, onde acabou por perder com Alcaraz na final.