Espanha venceu a França por 5-3, após prolongamento, e sagrou-se campeã olímpica de futebol.

Num encontro muito discutido, a equipa da casa até se colocou em vantagem primeiro, aos onze minutos, através de Enzo Millot. Ainda assim, um «bis» de Fermín López e o golo de Alex Baena levaram «la roja» para o intervalo a vencer por 3-1.

Já no segundo tempo, a França teve de ir atrás do resultado e após o segundo golo (Maghnes Akliouche), uma grande penalidade convertida por Jean-Philippe Mateta confirmou o empate a três golos e o consequente prolongamento. Aí acabou por ser a Espanha a ser mais forte, com mais um «bis», desta vez por intermédio de Sergio Camello, decisivo para o triunfo espanhol.

Desta forma, junta assim o título olímpico ao Campeonato da Europa, conquistado precisamente diante da França, por 2-1.