A Espanha venceu, esta quinta-feira, o Japão, por 2-1, na estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A seleção nipónica começou na frente, marcando logo aos 13 minutos, mas Aitana Bonmatí empatou aos 22. Mariona Caldentey fez o 2-1, com assistência de Bonmatí, Bola de Ouro em 2023,

Na primeira participação no futebol feminino dos Jogos Olímpicos, a Espanha lidera o Grupo C, empatada com o Brasil, que venceu a Nigéria.

O Canadá, campeão em Tóquio 2020, venceu a Nova Zelândia, por 2-1, e lidera o Grupo A com a França, que venceu a Colômbia, por 3-2.

No Grupo B, os Estados Unidos da América venceram a Austrália, por 3-0, e esperam vencer o quinto título olímpico, depois de Atalanta 1996, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. A Alemanha venceu a Zâmbia pelo mesmo resultado.