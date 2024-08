A seleção dos Estados Unidos venceu o Brasil por 1-0 e sagrou-se campeã olímpica de futebol feminino.

No Parque dos Príncipes, estádio do PSG, o único golo do encontro foi marcado por Mallory Swanson, aos 57 minutos, após um contra-ataque certeiro das norte-americanas. Esta é a sétima medalha para o país nos Jogos Olímpicos, depois do ouro em 1996, 2004, 2008 e 2014, a prata em 2000 e o bronze em 2020.

Veja aqui o golo apontado por Mallory Swanson: