A estreia de Nuno Borges nos Jogos Olímpicos foi adiada devido à chuva que se faz sentir junto aos courts de Roland Garros.

O encontro do tenista luso deveria ter começado às 12h, mas a previsão aponta para que não comece antes das 15h. Neste primeiro encontro da vertente de singulares, Nuno Borges vai medir forças com o argentino Mariano Navone (36.º do ranking ATP).

Além disso, está também integrado no torneio de pares, ao lado de Francisco Cabral. Os dois atletas portugueses vão ter pela frente a dupla grega composta por Petros e Stefanos Tsitsipas.