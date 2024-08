Remco Evenepoel venceu a prova de fundo de ciclismo e fez história nestes Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O ciclista belga tornou-se no primeiro de sempre a triunfar no contrarrelógio e na prova de fundo na mesma edição da competição. Apesar da vitória, Evenepoel não ganhou para o susto, já que teve um furo dentro dos últimos cinco quilómetros, ainda que não tenha tido consequências para a vitória do belga.

Veja aqui o momento em que Remco Evenepoel fura:

Além da excelente prestação do belga, destaque claro para os franceses em prova, já que Valentin Madouas (prata) e Christophe Laporte (bronze) arrecadaram as restantes medalhas. Este feito também é histórico para o país, já que desde 1956 um francês não conseguia conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos.

Quanto aos portugueses, a sorte não bateu à porta de Rui Costa, que sofreu um furo a 33 quilómetros do fim e Nelson Oliveira acabou por ser o mais bem posicionado dos dois, com a 33.ª posição. Rui Costa chegou a mais de sete minutos do vencedor e fechou a prova no 46.º lugar, juntamente com nomes como Derek Gee ou Biniam Girmay.

O festejo icónico de Remco Evenepoel no momento da vitória: