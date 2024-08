Fernando Pimenta ganhou um diploma olímpico, ao terminar em sexto lugar na final de K1 100 metros. Na mesma distância, há três anos, em Tóquio, Fernando Pimenta tinha vencido a medalha de bronze.

O checo Josef Dostal foi campeão olímpico na final de K1 1000 metros, na manhã deste sábado. Os húngaros Varga e Kopasz completaram o pódio.

O português fez um tempo de 3:29.59. Chegou a estar em primeiro lugar, mas perdeu 'gás' à passagem dos 750 metros, na reta final da prova.

Estes podem ser os últimos Jogos Olímpicos de Fernando Pimenta, que ficou desolado com a sua prestação. Fará em breve 35 anos. Nesta prova, Pimenta tinha a hipótese de se tornar o atleta português com mais medalhas olímpicas no currículo.

